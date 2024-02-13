Мелитополь, 13 февраля, 2024, 20:26 — ИА Регнум. «Единая Россия» объявила о новом запуске мероприятий спортивного марафона «Сила России». Фестивали, конкурсы, тренировки и мастер-классы популярных спортсменов в рамках мероприятия можно будет посетить до 17 марта.

ER.ru ЕР объявила о запуске зимнего спортмарафона «Сила России»

Об этом стало известно от секретаря генсовета партии Андрея Турчака на запуске марафона в Ханты-Мансийске.

«Это один из самых молодых проектов партии. В прошлом году мы провели летний этап. Посмотрели, какое количество спортсменов, любителей массового спорта он объединил, и приняли решение о проведении зимнего этапа», — рассказал Турчак. Он также выразил надежду, что «Силу России» будут проводить регулярно. Об этом информирует mkset.ru.

ER.ru ЕР объявила о запуске зимнего спортмарафона «Сила России»

Андрей Турчак напомнил: развитию спорта в стране с некоторых пор уделяют особое внимание. В частности, благодаря президенту Владимиру Путину государство серьезно поддерживает массовый спорт и спорт высших достижений. В рамках федеральных программ открываются новые дворцы спорта, спортивные секции. «Единая Россия» инициировала партийный проект «Zа самбо», открывает «Шахматные клубы Сергея Карякина» на базе штабов общественной поддержки в регионах. Совместно с правительством партия начала выполнять программу развития спорта и открывать спортивные объекты.

Председатель организационного комитета спортивного марафона Александр Карелин сообщил, что в рамках зимнего марафона «Сила России» предполагается проведение недели лыжного спорта, спорта на коньках, пройдут тренировки и встречи на инклюзивных и семейных площадках, многое другое. Летом 200 тысяч участников марафона уже пообщались с известными спортсменами и тренерами, освоили подходящие виды спорта. В отношении зимних видов все может сложиться так же, уверен Александр Карелин.

ER.ru ЕР объявила о запуске зимнего спортмарафона «Сила России»

По информации сайта партии ER.RU, с 23 по 25 февраля «Единая Россия» организует лыжные выходные, которых особенно ждут из-за фестиваля лыжного спорта «Гонка Легкова» с участием олимпийских чемпионов в Московской области. С 26 февраля запланирована неделя спорта на коньках, с 4 марта можно будет посетить мероприятия недели женского здоровья, а с 11 марта всех ждут на семейной спортивной Масленице.

Спортивные мероприятия состоялись во множестве регионов. В Ленинградской области под эгидой «Единой России» провели открытую тренировку по следж-хоккею для участников СВО с инвалидностью, в ДНР состоялась тренировка по самбо для детей разного возраста, в ЛНР состоялась массовая «Зарядка с чемпионом».

ER.ru ЕР объявила о запуске зимнего спортмарафона «Сила России»

“Впервые в Запорожской области в рамках марафона «Сила России» пройдут масштабные спортивные события. Особенно значимым станет форум, посвящённый партийному проекту «Zа самбо», и межрегиональный турнир по самбо, — рассказал депутат Законодательного собрания Запорожской области директор ДЮСШ №3 Роман Доломан. — Этот турнир под покровительством губернатора объединит спортсменов из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Первый из пяти этапов турнира состоится уже в феврале. На форуме будут обсуждены лучшие практики реализации проекта «Zа самбо» и предложения по их внедрению на новых территориях. Специалисты из школ, университетов и министерств приглашены для участия в этом значимом событии. Также в рамках марафона пройдут турниры по дзюдо, мини-футболу и баскетболу. Это станет большим шагом в привлечении большого количества спортсменов в нашу область. Это событие обещает быть важным моментом в спортивной жизни региона».