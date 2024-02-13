Москва, 13 февраля, 2024, 19:32 — ИА Регнум. Арест блогеру Аязу Шабутдинову продлён на два месяца. Такое решение принял 13 февраля Таганский суд Москвы.

Пресс-служба столичных судов общей юрисдикции

Суд постановил удовлетворить ходатайство органов предварительного следствия. Блогеру продлили срок ареста на два месяца — до 16 апреля 2024 года.

Шабутдинов обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Как передавало ИА Регнум, в отношении Шабутдинова возбуждено ещё семь уголовных дел о мошенничестве. Кроме того, он обвиняется в совершении 50 корыстных тяжких преступлений.

Блогера задержали в Москве 3 ноября по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. По версии МВД, он и его сообщники обещали научить открывать прибыльные бизнесы.

Спустя день прокуратура сообщила о предъявлении ему обвинения в восьми преступлениях по статье о мошенничестве. Так, поверившие ему граждане заключали договоры на суммы от 100 тыс. рублей до 1,9 млн. В 2023 году доход Шабутдинова составил таким образом 300 млн рублей. В тот же день блогера арестовали.

По словам блогера, он не согласен с обвинением, так как принадлежащий ему «Like Центр» является образовательной компанией с лицензией Минобразования и аккредитацией Минцифры.

В то же время одна из его учениц, Наталья Калистрова рассказала, что участникам бизнес-курсов Шабутдинова подсыпали «зелёные таблетки» в напитки. По её словам, во время курсов участники также занимались медитацией и слушали музыку, находясь в состоянии эйфории.