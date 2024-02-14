Москва, 14 февраля, 2024, 18:07 — ИА Регнум. На фоне развития информационных технологий, искусственного интеллекта людям необходимо научиться правильно «выращивать» свою «цифровую тень». Такое мнение корреспонденту ИА Регнум высказал специалист по информационной безопасности Олег Седов, комментируя информацию о том, что в США крупный бизнес использует ИИ для слежки за сотрудниками.

Цитата из к/ф «Космическая одиссея 2001 года». Реж. Стэнли Кубрик. 1968. США — Великобритания

При этом возникает вопрос даже не столько контроля, сколько мотивации людей по правильному «выращиванию» своей цифровой тени, которая влияет на репутационные индексы и финансовые возможности человека (например, получение кредита, всевозможных льгот и т.п.), уточнил специалист.

Он подчеркнул, что при приёме на работу любой работодатель в обязательном порядке должен информировать соискателя о подобном контроле.

«Очень важно, чтобы такое взаимодействие сотрудников с работодателем находилось в правовом поле. А уже после начинается искусство использования полученных данных», — уточнил эксперт.

Седов отметил, что с течением времени люди могут меняться под воздействием внутренних или внешних причин, они могут совершать какие-то странные поступки, находясь на работе. Поэтому слежку нужно рассматривать не как репрессивный рычаг, а как помощь и подсказку, которая удержит сотрудника от необдуманных действий, чтобы прийти ему вовремя на помощь. Это не является слежкой, это некий мониторинг, профилактика, добавил он.

«Вопрос в том, что любая технология, она преступления не совершает. Все преступления совершают люди, которые используют те или иные технологии», — подчеркнул специалист.

Важно, кто и как пользуется полученными данными, уточнил он. Седов призвал повышать культуру цивилизованного обмена мнениями, напомнив, что интернет помнит всё.

В свою очередь белый хакер, специалист по информационной безопасности, компьютерной и сетевой безопасности, специалист по кибербезопасности Марсель Дандамаев отметил, что подобная слежка за сообщениями сотрудников является очень дорогостоящей и совсем не надёжной.

«За сотрудниками следить необходимо. Но все мы люди, у нас бывает и плохое настроение. И это не значит, что человек является плохим работником, если он что-то сказал не то, по мнению ИИ. Это значит, что ИИ не совсем обучен», — уточнил он, добавив, что это является достаточно новым способом получения информации.

Эксперт уточнил, что ИИ слишком дорого и долго обучать, чтобы достичь желаемого результата.

«Полагаю, что именно поэтому не все компании будут готовы рассмотреть такое «сырое» решение», — уточнил специалист.

Как передавало ИА Регнум, ранее телеканал CNBC сообщил, что крупнейшие компании мира следят за сотрудниками с помощью ИИ. Некоторые компании используют модели искусственного интеллекта стартапа Aware для анализа сообщений своих работников на таких платформах, как Slack, Microsoft Teams или Zoom. Таким образом, бизнес может следить за коммуникацией сотрудников и получать информацию об их настроении относительно изменений внутри компаний, говорится в публикации.