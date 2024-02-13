Новороссийск, Краснодарский край, 13 февраля, 2024, 19:30 — ИА Регнум. В морской акватории порта Новороссийска пройдут мероприятия с выполнением стрельб. Об этом жителей города предупредили в Telegram-канале муниципального центра управления.

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«14 февраля с 15:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00 в акватории морского порта Новороссийска силами Новороссийской военно-морской базы будут проводиться мероприятия с выполнением стрельб», — говорится в оповещении МЦУ.

Также в центре призвали жителей соблюдать спокойствие и следить за сообщениями в СМИ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее военные учения прошли в Севастополе. Глава города Михаил Развожаев отметил, что в муниципалитете всё спокойно и объяснил местным жителям громкие звуки тренировкой расчётов ППДО с применением реактивных бомбомётов.