Луганск, 13 февраля, 2024, 19:21 — ИА Регнум. «Единая Россия» уже не в первый раз запускает мероприятия спортивного марафона «Сила России». Фестивали, конкурсы, открытые тренировки, мастер-классы до 17 марта будут проводить титулованные спортсмены.

ER.ru Старт зимнего марафона «Сила России» и спартакиады в ЛНР

Как сообщает mkset.ru, с таким заявлением выступил секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак на церемонии открытия марафона в Ханты-Мансийске.

Турчак назвал данный проект одним из самых новых, при этом удачно стартовавших. Летом 2023 года состоялся этап, собравший большое количество профессиональных спортсменов и любителей, благодаря чему решено было запустить и зимний этап. Турчак выразил надежду, что теперь марафон «Сила России» будет проводиться каждый год.

Согласно его комментарию, в развитии спорта в России принимает участие сам президент, стремясь популяризировать профессиональные и любительские занятия физической активностью. Так, в рамках запуска федеральных программ в регионах строятся новые дворцы спорта, начинают работу спортивные секции. «Единая Россия» запустила партийный проект «Zа самбо», учреждает «Шахматные клубы Сергея Карякина» на базе штабов общественной поддержки в субъектах РФ. Партия также привлекла правительство к воплощению программы развития спорта и запуску в работу современных спортивных объектов.

Председатель организационного комитета спортивного марафона Александр Карелин рассказал, что в рамках зимнего марафона «Сила России» будет проходить неделя лыжного спорта, спорта на коньках, заработают инклюзивные и семейные площадки и т.д.

По его словам, прошедшим летом около 200 тысяч участников «Силы России» смогли получить советы от титулованных спортсменов и тренеров, приобщиться к наиболее подходящим видам спорта. Карелин надеется, что зимний этап пройдет не менее успешно.

Как сообщает сайт партии ER.RU, в период 23 — 25 февраля «Единая Россия» организует лыжные выходные, на которых главным событием станет фестиваль лыжного спорта «Гонка Легкова» с участием олимпийских призеров в Подмосковье; с 26 февраля стартует неделя спорта на коньках, с 4 марта начнется неделя женского здоровья, 11 марта — семейная спортивная Масленица.

Спортивные мероприятия прошли по всей стране. В Ленинградской области «Единая Россия» содействовала проведению открытой тренировки по следж-хоккею для участников спецоперации с инвалидностью, в Донецкой Народной Республике организовала тренировку по самбо для детей разного возраста. В Луганской Народной Республике провели массовую «Зарядку с чемпионом».

Как отметила председатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Дарина Черепаха, вся Луганская Народная Республика присоединяется к зимнему марафону ЕР «Сила России».

«Сторонники партии совместно с луганским региональным отделением «Единой России» проведут не менее 60 самых разнообразных спортивных мероприятий, — отметила она. — Это мастер-классы, зарядки, открытые тренировки с чемпионами и тренерами, пробежки, шахматные турниры и семейные спортивные игры. Мы за здоровый образ жизни, поэтому сегодня прилагаем все усилия для того, чтобы тренировки были доступны абсолютно каждому. Принять участие в мероприятиях смогут молодёжь, наше серебряное поколение, люди с особенностями здоровья. В рамках марафона мы организуем специальный мастер-класс по спортивной игре паралимпийского вида спорта — бочче. Это поможет развить традиции паралимпийского движения в нашей республике, а также поспособствует реабилитации и социальной адаптации людей с инвалидностью. В связи с непростой ситуацией в республике для нас очень важно обеспечить максимальную безопасность наших людей. В связи с этим мы не будем заранее размещать в интернете места и даты мероприятий. Все желающие поучаствовать в тренировках могут обратиться в местное отделение партии и узнать подробности о наших спортивных активностях».