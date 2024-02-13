Москва, 13 февраля, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Удар Вооружённых сил России по полигону в Селидово мог привести к огромным потерям в украинских войсках. Об этом 13 февраля заявил российский политолог Сергей Марков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Судя по полному молчанию украинских ресурсов, потери ВСУ в Селидово действительно огромные. Там шло сосредоточение сил ВСУ для Авдеевки», — написал Марков.

Он отметил, что удар мог стать результатом работы российской разведки.

Кроме того, по его словам, место расположения украинских военных могли сдать люди бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, чтобы отомстить Александру Сырскому, который занял его место. Также он предположил, что это могли сделать местные жители, которые ждут Россию.

Политолог добавил, что на Украине боятся что-то писать по этому поводу, потому что там свирепствует СБУ.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что ракетная атака Вооружённых сил РФ накрыла 1,5 тыс. бойцов ВСУ на полигоне в Селидово, который находится в 30 километрах от Авдеевки. Официально эта информация не подтверждалась. По разным данным, бойцы ВСУ прибыли на полигон для учений или ротации.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что Сырский засекретил данные о потерях из-за удара ВС РФ по полигону в Селидово. По её словам, украинских военных там готовили к боям за Авдеевку, потери ВСУ могут доходить до 1,5 тыс. человек.