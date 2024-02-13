Вашингтон, 13 февраля, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Американские власти получают сообщения о том, что у украинских военных на линии боевого соприкосновения кончаются боеприпасы, заявил президент США Джо Байден, заявление которого 13 февраля опубликовала пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы уже видим сообщения о том, что у украинских войск заканчиваются боеприпасы на линии фронта, где российские войска продолжают атаковать», — сказал он, отметив, что цена бездействия растёт с каждым днём, особенно на Украине.

Он призвал Палату представителей Конгресса США вслед за Сенатом одобрить законопроект, предусматривающий выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более 95 млрд долларов. Из них 60,06 млрд долларов предлагается направить на поддержку Украины, 14,1 млрд долларов — на помощь Израилю.

«Я рукоплещу двухпартийной коалиции сенаторов, которая сложилась для продвижения этого соглашения, и призывают Палату представителей действовать с той же срочностью. Мы не можем себе позволить ждать дольше», — сказано в заявлении Байдена.

Как передавало ИА Регнум, Сенат США 13 февраля поддержал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню, документ поддержали 59 сенаторов из 50 необходимых. Документ далее будет отправлен на рассмотрение в палату представителей.

10 февраля американский сенатор, член Республиканской партии Рэнд Пол назвал законопроект о помощи Украине, который представили в Конгрессе США, оскорблением каждого американца. Он отметил, что, согласно этому документу, $300 млн планируется направить на охрану украинских границ. При этом федеральные власти США игнорируют ситуацию на южных границах, где наблюдается беспрецедентный наплыв нелегальных мигрантов. В Соединённых Штатах не делается ничего, чтобы решить проблему, а выдвигаются лишь бесполезные реформы, подчеркнул Пол.

В Киеве ситуацию на фронте называют сложной. Глава офиса лидера киевского режима Михаил Подоляк пояснил, что если страны Запада не дадут Украине достаточно оружия и финансовой помощи, то зона боевых действий расширится.

9 февраля газета Financial Times написала, что сейчас для ВСУ сложилась на фронте отчаянная ситуация, которая гораздо хуже, чем это признают в Киеве. Западные чиновники предупредили, что у украинской армии наблюдается критический дефицит снарядов для артиллерии на фоне отсутствия обещанной западной помощи.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил 2 февраля, что Киев кидает в бой оставшиеся резервы и в спешном темпе ведёт принудительные мобилизации. По его словам, таким образом киевский режим пытается не допустить обрушения обороны.