Вашингтон, 13 февраля, 2024, 19:02 — ИА Регнум. Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что согласен со словами своего коллеги Такера Карлсона о том, что Москва намного приятнее, чем любой американский город.

РИА Новости / Максим Блинов

«Такер Карлсон говорит, что Москва намного чище и безопаснее, чем любой крупный город США. Я полностью согласен», — написал Хинкл в соцсети Х.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля Карлсон в ходе своего выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае заявил, что Москва в хорошем смысле этого слова «шокировала» его и что в США прежде были города, сравнимые с российской столицей, но теперь их уже нет.

По его словам, Москва, которая является крупнейшим европейским городом с 13 миллионами населения, намного приятнее любого города в США. Он отметил, что российская столица намного чище, безопаснее и красивее эстетически, а её архитектура, еда, услуги лучше, чем в любом американском городе.