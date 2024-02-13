Москва, 13 февраля, 2024, 18:53 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд Москвы 28 февраля огласит приговор в отношении экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина и другим фигурантам дела о растрате более 23 млрд рублей, сообщили 13 февраля ТАСС в суде.

РИА Новости / Сергей Мамонтов

«Приговор в отношении Хотина и других подсудимых будет провозглашен 28 февраля в 11:00 мск», — сказала она.

Гособвинение в ходе прений сторон попросило приговорить банкира к девяти годам и 10 месяцам лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, по версии следствия, в 2014 году Хотин создал и возглавил группу, в которую привлёк Дмитрия Шиляева, Алексея Нефедова и Нину Чернову, назначив их председателем правления «Югры», президентом и директором московского филиала соответственно. После этого они сообща похитили средства банка в размере 23,6 млрд рублей путём выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину компаниям.

В 2017 году у «Югры» отозвали лицензию, суд признал организацию банкротом, в апреле 2019 года Хотина задержали и отправили под домашний арест. В октябре 2023 года Замоскворецкий суд отправил его в следственный изолятор.

В ходе расследования суд взыскал с Хотина 192 млрд рублей по делу о неуплате налогов. Решением суда по иску Генпрокуратуры с него как с бенефициара «Русь-Ойл» взыскали вред, выраженный в неуплате налогов, в размере 192 157 539 000 рублей. 100% акций его компании обратили в доход государства.