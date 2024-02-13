Москва, 13 февраля, 2024, 18:45 — ИА Регнум. Палестина считает Россию опорой в борьбе за жизнь и независимость, а отношения двух стран носят стратегический характер. Об этом 13 февраля заявил директор политического департамента Организации освобождения Палестины (ООП) Анвар Абдулхади в рамках XIII Ближневосточной конференции дискуссионного клуба «Валдай».

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«Мы считаем наших российских друзей реальной опорой нашей борьбы», — сказал Абдулхади.

Он добавил, что ООП ценит поддержку Москвы в любой ситуации и считает, что Россия является искренним другом и сторонником Палестины.

Также он выразил сожаление, что палестинское движение ХАМАС решило не обращаться к России за посредничеством в конфликте с Израилем.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря 2023 года в ходе телефонной беседы президент России Владимир Путин и лидер Палестины Махмуд Аббасрассмотрели вопросы, связанные с беспрецедентным обострением палестино-израильского конфликта. Лидеры подчеркнули важность скорейшего прекращения кровопролития и возобновления переговоров с целью создания Государства Палестина в границах 1967 года.

13 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Аббас посетит Россию в удобное для обеих сторон время. Он напомнил, что визит планировался ещё в прошлом году, но его пришлось отложить по просьбе палестинской стороны.