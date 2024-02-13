Киев, 13 февраля, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Президентские полномочия главы киевского режима Владимира Зеленского, согласно конституции страны, истекают в ночь на 21 мая. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, обвинённый украинским властями в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО.

«Можно сколько угодно обращаться в конституционный суд за толкованием, но это не изменит ситуации. Полномочия президента Украины истекают в ночь с 20 на 21 мая 2024 года, и не могут быть продлены, как в случае с ВР (Верховной радой. — Прим. ред.)», — пояснил Дубинский.

Как отметил украинский парламентарий, единственная период, когда глава государства может продолжать исполнять обязанности президента по истечению срока является время до вступления в должность нового главы государства. Однако для такого варианта событий необходимо проведение выборов и избрание нового президента страны, уточнил он.

Учитывая, что Зеленский продлил военное положение в стране — проведение новых выборов невозможно, а значит его полномочия истекают в конце мая, отметил Дубинский.

«Принципом современного демократического права является исключение возможности органам власти выходить за пределы закона. Любая пролонгация, не предусмотренная законом, называется словом узурпация. Таких в Европу не берут», — заключил депутат.

Как передавало ИА Регнум, ранее Зеленский заявил о нежелании украинцев проводить выборы в стране из-за их «опасности и бессмысленности». Он заявил, что готов к выборам, но общество хочет иного.

В свою очередь глава российского МИД Сергей Лавров в январе заявил, что Россию не сильно заботит тема возможных выборов на Украине.

В Москве слышали о том, добавил министр, что Запад настоятельно рекомендует главе киевского режима Владимиру Зеленскому такие выборы провести, рассчитывая, что избирательная кампания и само голосование позволят немножко ввести его «в русло интересов Запада, потому что он всё чаще отбивается от рук».

В 2024 году должны состояться выборы президента Украины. Однако, по словам руководителя фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии, в этом году не будут проводить никаких выборов, поскольку западные союзники не требуют переизбирать власть. Он пояснил, что под отменой могут оказаться президентские, парламентские и муниципальные выборы.