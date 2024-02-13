Москва, 13 февраля, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Блогер Елена Блиновская расплакалась на судебном заседании и попросила отпустить её из СИЗО, так как в Год семьи она должна быть со своими детьми. Об этом сообщает «РИА Новости».

Кадр из видео

«Вы наказываете сейчас не меня, а моих несовершеннолетних детей. Моё наказание в данный момент является чрезмерно строгим. Сейчас в стране Год семьи, и я должна быть со своими детьми», — заявила Блиновская.

Блогер участвовала в заседании по видеосвязи из СИЗО. Она напомнила суду, что имеет четверых детей, а её младшей дочери только три года. Как сообщает агентство, Блиновская также заявила, что дети переживают из-за её ареста и начали болеть.

Как передавало ИА Регнум, до помещения в СИЗО Елена Блиновская находилась под домашним арестом. Следственный комитет России потребовал ужесточить условия ограничения свободы в связи с тем, что блогер неоднократно нарушала его правила. В декабре она устроила вечеринку у себя дома, куда пригласила в том числе и свидетелей по уголовному делу, в котором она — основной фигурант, что является нарушением условий домашнего ареста.

Елену Блиновскую задержали в Смоленске 27 апреля 2023 года при попытке попытке вылететь в Казахстан через Белоруссию. Накануне в отношении создательницы «марафона желаний» возбудили уголовное дело о неуплате налогов.