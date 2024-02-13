Москва, 13 февраля, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Представители культуры и искусства, общественные и политические деятели призвали творческие команды страны к участию в грантовом конкурсе проектов. Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба Президентского фонда культурных инициатив.

Министерство культуры Астрахани

Отмечается, что фонд поддерживает проекты в сфере культуры, искусства, креативных индустрий и до 20 февраля принимает заявки на грантовый конкурс.

В связи с этим было записано более 30 видеообращений к творческим командам. В частности, свои обращения записали директор Музея Победы Александр Школьник, народный артист России Олег Митяев, певец и композитор Алексей Поддубный (Джанго), приглашённый дирижер Мариинского и Большого театра Алексей Асланов, журналист и директор института медиа НИУ ВШЭ Эрнест Мацкявичюс, солистки музыкальной группы «Катюша».

Заявочную кампанию грантового конкурса поддержали кинорежиссёр Алексей Учитель, актёры Дмитрий Певцов, Юлия Пересильд, певица Ольга Кормухина, телеведущая Мария Киселёва.

Также в поддержку кампании выступили представители региональной власти и общественности, среди них губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, министр культуры Белгородской области Константин Курганский.

Лидеры общественного мнения обратились к землякам, рассказали, как творческим командам можно заявить о себе, призвали активнее подавать заявки на конкурс и делать культурную жизнь в своих регионах интереснее. Среди них депутат Госдумы, заслуженный артист РФ Денис Майданов, ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский, заслуженный артист РФ Сергей Войтенко, киноактёр Владислав Дёмин, режиссёр Дмитрий Бикбаев.

«Я становился победителем грантовых конкурсов Президентского фонда культурных инициатив. Знаю, что не все заявки побеждают, но, как правило, достойные всегда находят отклик. Гранты президента получают самые яркие, амбициозные и общественно значимые проекты», — отметил Бикбаев.

В фонде рассказали, что проекты должны соответствовать девяти тематическим направлениям конкурса: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ» и «Мы вместе», сфокусированное на интеграции новых российских регионов в историко-культурную жизнь страны.

Ранее по результатам 11 завершённых конкурсов фондом были поддержаны 7202 проекта на общую сумму более 25,4 млрд руб.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко назвал победителей первого конкурса Фонда президентских грантов в 2024 году. На этот раз на гранты претендовали 10 827 инициатив. По решению координационного комитета гранты на общую сумму 4 365 млн рублей выделили 1559 некоммерческим организациям с наиболее высоко оценёнными проектами по результатам независимой экспертизы. Победившие инициативы охватили всю территорию страны. В частности, 64 проекта с финансированием в 428 млн рублей реализуют в Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской областях.