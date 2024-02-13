Москва, 13 февраля, 2024, 18:12 — ИА Регнум. В Москве театры и концертные залы в минувшем году посетили свыше 7,2 миллиона человек. Это рекордный за последние четыре года показатель, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Как рассказал градоначальник, причиной возросшей популярности столичных театров является постановка множества увлекательных премьер, а также улучшение их качества.

В 2023 году прошло более 23 тыс. спектаклей, включая порядка 270 премьерных, уточнил Собянин.

При этом отдельную роль сыграло повышение комфорта современных театральных пространств благодаря ремонту и реставрации, добавил мэр Москвы.

«Интерьеры обновляются, появляются новое современное оборудование и технологии, помогающие постановкам стать зрелищнее и эффектнее», — пояснил Собянин.

Вместе с тем глава российской столицы указал на разнообразный репертуар московских концертных залов, в которых ежегодно проходят тысячи концертов, оперных представлений, музыкальных премьер и выступлений современных композиторов.

По его словам, самыми посещаемыми площадками по итогам года стали Московский концертный зал «Зарядье» и Московский международный Дом музыки.

«Всего за последнее десятилетие обновили 70% всех зданий городских учреждений», — отметил Собянин.

Как передавало ИА Регнум, 11 февраля Собянин сообщил, что столичные школы искусств подготовили более 250 спектаклей и концертов. Все они пройдут в феврале.

В общей сложности пройдёт более пяти тысяч мероприятий. Большинство из них будут посвящены деятелям культуры и искусства. Среди них композиторы Михаил Глинка, Александр Гречанинов, пианистка Елена Гнесина, поэты Александр Пушкин, Владимир Одоевский и многие другие.

В феврале пройдёт хоровой фестиваль «Детский голос». В нём примут участие 14 детских коллективов московских школ искусств. На концертных площадках города прозвучит русская духовная музыка, народные песни, произведения русских и зарубежных классиков и современных композиторов.

Кроме концертов пройдут мастер-классы от режиссёров и хореографов для хоровых солистов.

Мэр Москвы также отмечал, что в столице продолжают возводить школы, детские сады, больницы, поликлиники, культурные и спортивные центры в рамках программы развития социальной инфраструктуры.