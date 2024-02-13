Москва, 13 февраля, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Михаил Матвеев из КПРФ назвал свою публикацию в Telegram-канале о «мужиках с женскими сумками» шуткой. Он заявил, что если кто-то из коллег принял это на свой счёт, то «это не про них, а про других шайтанов».

Кадр из видео

«Если кто-то из мужиков, коллег, братьев принял на свой счёт мою шутку про женские сумки, это не про вас, а про других шайтанов, которые в нашу страну несут чуждую нам моду и сумки, а также двубортные костюмы и джинсы», — подписал он видео с объяснением в Telegram.

В самом видео, о котором идёт речь и за которое объяснился депутат, сняты идущие по улице мужчины. У них в руках портфели и сумки небольшого размера. Далее в ролике появляется сам Михаил Матвеев и рассуждает о странностях современной моды.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3867076" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Михаил Матвеев о сумочках

«Пошла какая-то странная мода, уже несколько лет мужики стали ходить с женскими сумками, типа у них такие портфельчики… Может следует навести все-таки порядок Государственной думе? Потому что народ подраспустился. Кто-то в джинсах, понимаешь, выходит. И того гляди впереди война с Англией, а народ ходит в однобортных костюмах. Ну а женские сумки — это вообще, на мой взгляд, какой-то подрыв скрепности», — заявил депутат.

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