Тула, 13 февраля, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Ввод в работу новой подстанции в Туле стимулирует строительство жилья и социальной инфраструктуры. Об этом сегодня, 13 февраля, заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин на церемонии открытия нового питающего центра.

Пресс-служба правительства Тульской области Игорь Маковский, Андрей Рюмин и Алексей Дюмин на церемонии ввода в работу новой подстанции

«Новый питающий центр позволит создать хороший задел на будущее, — отметил Дюмин. — Он даст импульс развитию жилищного строительства, созданию объектов социальной инфраструктуры и новых производств».

Как сообщили в пресс-службе правительства Тульской области, подстанция 110 кВ «Красные ворота» электроэнергией новый жилой микрорайон в Туле, где будут жить почти 20 тыс. человек. Также от нее будут запитаны объекты социальной инфраструктуры, включая два детских сада, две школы, торговый центр. Мощность нового центра питания составляет 50 МВА. Энергообъект оснащен современным оборудованием российского производства, обеспечен интеллектуальными системами управления. Его работа может полностью контролироваться удаленно.

Новая подстанция «Красные ворота» стала одним из самых масштабных энергетических объектов, введённых в эксплуатацию в Тульской области за последние 13 лет и первым объект, построенный в регионе в рамках инфраструктурного бюджетного кредита. Его общая стоимость превысила 1 млрд рублей.

Алексей Дюмин поблагодарил компанию ПАО «Россети» и ее руководителей — генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина и генерального директора ПАО «Россети Центр» Игоря Маковского за системную работу, которая позволит обеспечивать стабильность энергоснабжения в Тульской области. В тот же день Алексей Дюмин, Андрей Рюмин и Игорь Маковский возложили цветы на мемориальном комплексе «Памяти героев-энергетиков».