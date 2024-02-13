Москва, 13 февраля, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Актёру Валерию Баринову пришлось вызывать скорую помощь после того, как он поскользнулся по пути в Московский театр юного зрителя (МТЮЗ) и сильно ушибся, пишет 13 февраля Telegram-канал «112».

Валерий Шарифулин/ТАСС Валерий Баринов

В публикации отмечается, что 78-летний актёр после падения добрался до театра, куда коллеги вызвали ему скорую, однако ехать в больницу он отказался из-за предстоящего спектакля.

Повторно скорую вызвали уже после представления, Баринова увезли в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского с подозрением на перелом позвоночника. Однако на месте диагноз не подтвердился, актёру диагностировали ушиб грудной клетки и отпустили лечиться домой.

Валерий Баринов сыграл более 130 ролей в кино, служил в театре Советской армии, драмтеатре имени Пушкина, Малом театре и МТЮЗе. Он широко известен по своим ролям в комедии «День выборов», сериалах «Кадетство» и «Ранетки».

Как передавало ИА Регнум, в январе глава города Каменск-Шахтинский Ростовской области Михаил Ухин сломал ногу, поскользнувшись во дворе городской администрации. Управляющий делами городской думы Алексей Шпильков тогда объяснил, что Ухин шёл из администрации в городскую думу, где все дорожки были почищены, но «немножечко взял правее», где была замёрзшая лужа, на которой он и поскользнулся.

По словам Шпилькова, у главы города претензий пока нет, однако он добавил, что «разборки будут потом».