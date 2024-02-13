Москва, 13 февраля, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Певцу Филиппу Киркорову, выступившему с концертом в Горловке, следует сменить яркие костюмы на военную экипировку. Об этом говорится в обращении российских военнослужащих к артисту, записанном в зоне спецоперации.

Вячеслав Прокофьев / ТАСС

По словам бойцов, Киркоров и другие артисты сначала подорвали свой авторитет, а теперь пытаются «замолить свои грехи» посещением зоны боевых действий. Они добавили, что выступления здесь так называемых звёзд им не нужны.

«Если вы хотите закрыть свой позор, то снимайте свои костюмы с перьями, наденьте маскхалат, средства бронезащиты, которые для вас уже готовы, и получите оружие», — сказал один из военнослужащих в ролике, опубликованном в социальных сетях.

Он предложил артистам показать, на что они способны, в зоне СВО.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Киркоров выступил перед ранеными в городской больнице № 2 в Горловке. С собой артист привёз подарки. Он заявил, что не собирается никуда уезжать из России, так как здесь его дети и дом. По словам артиста, благодаря российским бойцам у него есть ощущение тыла и уверенность, что «всё будет хорошо».

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Прежде Киркоров попал в скандал вокруг «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, так как был в числе участников. Артиста стали убирать из телевизионных программ, вырезали из фильма «Иван Васильевич меняет всё» и других проектов. Киркоров заявил, что заглянул на мероприятие Ивлеевой всего на пять минут и ушёл, когда понял, что там происходит.