Москва, 13 февраля, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Нейросетевая модель Сбера GigaChat одной из первых в мире сдала экзамен высшего медицинского учреждения по направлению подготовки «Лечебное дело». Такой экзамен необходим для получения квалификации «врач-лечебник».

Пресс-служба Сбера Нейросеть Сбера GigaChat сдала экзамен на врача

Искусственный интеллект Сбера прошёл тестирование и ответил на вопросы билета, как это делают другие студенты, окончившие шесть курсов медицинского вуза по федеральному государственному образовательному стандарту. Экзамен принимала комиссия из профессоров терапии, хирургии, акушерства и гинекологии Института медицинского образования НМИЦ им. В. А. Алмазова. GigaChat получил оценку 4.

Стандартный билет к устному экзамену содержит три ситуационные задачи — по терапии, хирургии, акушерству и гинекологии — и три-пять вопросов к ним. Например, студенту необходимо указать предполагаемый диагноз, составить план лечения или назначить дополнительные обследования. Также GigaChat прошёл тестирование из 100 вопросов. Он набрал 82% при пороге прохождения 70%.

«Наша нейросетевая модель GigaChat развивается очень быстро, осваивая всё новые области знаний. Мы с партнёрами по всей стране продолжим развивать цифровые решения и технологии для медицины и здоровья», — заявил директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов. Он поблагодарил сотрудников Центра Алмазова, которые обеспечивают контроль за обучением модели и её валидацию. «Первый этап — сдача экзамена на врача — пройден. Впереди новые задачи и открытие новых прикладных решений на базе существующих возможностей», — добавил Жданов.

Пресс-служба Сбера Нейросеть Сбера GigaChat сдала экзамен на врача

По словам Сергея Жданова, в перспективе модель может стать основой для создания помощника врача и пациента, обеспечить новые условия для заботы и знания о своём здоровье для каждого человека и стать существенным подспорьем для клинициста в его повседневной практике. «Применение больших языковых моделей и их последователей станет одной из ключевых технологий для развития человекоцентричного здравоохранения», — заключил он.

В свою очередь, генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова» Минздрава России, президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто, генеральный директор отметил, что проект по обучению большой языковой модели медицинским знаниям на уровне выпускника медицинского вуза стал для Центра Алмазова большим вызовом. «В проекте принимают участие несколько сотен преподавателей и научных сотрудников. Активно присоединились к работе ординаторы и студенты. Мы удовлетворены текущими результатами, и обучение модели будет продолжаться», — добавил он.

Шляхто так же рассказал, что НМИЦ им. В. А. Алмазова совместно со Сбером мы запланировал целую линейку прикладных решений для медицинских учреждений, пациентов и врачей на базе GigaChat, разработка которых начнётся уже в этом году.

Для того, чтобы модель GigaChat сдала экзамен, работали специалисты Центра индустрии здоровья Сбербанка, НМИЦ им. В. А. Алмазова и команды разработчиков GigaChat. Обучение алгоритма заняло полгода, для него использовался датасет из 42 Гб специализированной информации, в том числе учебно-методические материалы, рекомендованные для обучения студентов в медицинских вузах России, монографии, методические руководства, научные статьи и обезличенные медицинские данные. При этом модель не является врачом, полученные от неё рекомендации необходимо утвердить с лечащим врачом.