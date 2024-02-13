Таллин, 13 февраля, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас прокомментировала объявление её в розыск в России и заявила, что властям РФ не удастся «заставить» её замолчать.

I–Images/Global Look Press Кая Каллас

«Кремль надеется, что эти действия помогут заставить меня и других замолчать, но это не так», — сказала Каллас. Её цитирует Reuters.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 13 февраля МВД объявило в розыск целый ряд руководителей стран Прибалтики, в том числе Каллас, госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа, министров финансов, юстиции и земледелия Латвии Арвилса Ашераденса, Инесе Либиню-Эгнере и Армандса Краузе, министра культуры Литвы Симонаса Кайриса.

По данным источников СМИ в правоохранительных органах, указанные руководители стран Прибалтики разыскиваются в рамках уголовного дела об уничтожении и повреждении памятников советским воинам. Эти политики инициировали и утвердили решения, которые позволили уничтожить монументы.

Каллас и другие эстонские политики этой страны ответственны за решения, которые являются надругательством над исторической памятью, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение МВД.

Каллас и Петеркопа объявили в России в розыск за уничтожение памятников советским воинам, эти и другие чиновники должны будут ответить за преступления перед памятью освободителей мира от нацизма и фашизма, отметила в свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Премьер Эстонии ранее выступала с целым рядом острых русофобских заявлений. В частности, она называла Россию «последней колониальной державой в мире» и говорила, что русские никогда не страдали от войны. Также она заявляла, что Таллин не будет финансировать получение своими гражданами образования на русском языке и отмечала, что власти Эстонии ищут способ депортировать жителей страны, которые хотят получить российское гражданство.