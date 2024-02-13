Москва, 13 февраля, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Коммунальный флот, который занимается очисткой Москвы-реки и Яузы, начали готовить к открытию навигации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Мария Девахина/РИА Новости

«В составе комплекса городского хозяйства есть уникальная служба — коммунальный флот, который отвечает за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы. В него входят буксирные теплоходы, катера, плавучие краны, мусоросборщики и другие суда. С открытием навигации они в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок», — пояснил журналистам Бирюков.

Заммэра уточнил, что работы по межнавигационному ремонту ведутся по графику и будут завершатся в апреле. На данный момент проводится проверка технического состояния судов, выполняются ремонт и замена двигателей, ведётся наладка движительных и рулевых систем, замена жидкостей и расходных материалов, а также проверка насосного оборудования, дополнил Пётр Бирюков.

«Капитально отремонтируем главные дизель-генераторные установки на двух плавучих кранах и проведём ремонт обшивки корпусов на четырёх несамоходных шаландах», — сказал он.

Бирюков добавил, что на заключительном этапе подготовки организуют ходовые испытания всех судов, чтобы оценить их готовность к открытию речной навигации.

Как сообщало ИА Регнум, за предыдущий сезон речной навигации коммунальные суда собрали с водной акватории Москвы около 600 тонн мусора. Петр Бирюков пояснил, что основные усилия по сбору плавающего мусора были сосредоточены в верховьях Москвы-реки. Это позволило обеспечить чистоту русла ниже по течению.