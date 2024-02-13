Киев, 13 февраля, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Мобилизация 400 тысяч человек обойдётся Украине не менее чем в $34,5 млрд. Об этом 13 февраля заявил украинский финансовый эксперт Евгений Дубогрыз в интервью телеканалу «Эспрессо».

Mykola Tys/Global Look Press

«По моим расчётам, только денежное довольствие, экипировка и питание на 400 тысяч новых мобилизованных — это примерно 360 млрд гривен ($9,5 млрд) в год», — сказал Дубогрыз.

По его словам, в эту сумму не входят обучение, логистика, новое оружие, зарплаты инструкторам, комплектация новых центров или их построение.

Он отметил, что реальная цифра будет в три или четыре раза больше — 1,2-1,3 трлн гривен ($34,5 млрд).

По мнению Дубогрыза, что Украине не удастся избежать мобилизации, даже если не будет указанных средств.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря в ходе пресс-конференции глава киевского режима Владимир Зеленский, говоря о новой волне мобилизации заявил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой призвать в ряды украинской армии около полумиллиона человек.

Киев старается провести насильственную мобилизацию в ВСУ, что грозит обернуться катастрофой для Украины, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков. По его словам, такие бойцы не смогут сдержать наступление российской армии. Он подчеркнул, что эти люди не знакомы с местностью, плохо обучены и не хотят сражаться. Военный также назвал маразмом действия украинского командования.

В декабре 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим провёл уже девять волн мобилизации, а десятая продолжается до сих пор. Он отметил, что общие потери ВСУ составили более 383 тысяч военнослужащих.