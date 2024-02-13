Москва, 13 февраля, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Спортсменка из Северной Осетии Анна Цомартова попрощалась со своим братом перед тем, как пропала в Каспийске. Об этом руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева сообщила 13 февраля в Telegram-канале.

Кадр из видео

Вечером 10 февраля 21-летняя Анна Цомартова, студентка ростовского юридического вуза, вышла из Дворца спорта имени Али Алиева в Каспийске и не вернулась. В полицию об исчезновении девушки сообщила её мать.

«Девушка, уходя, попрощалась со своим братом, обняла его, попросила передать маме, что она очень её любит, ничего из личных вещей не взяла, накинула куртку и ушла к морю», — написала Гариева.

Она добавила, что именно поэтому к поискам девушки привлекли водолазов.

Ранее Гариева рассказала, что Цомартова приехала в Дагестан на соревнования по тайскому боксу, но выступила неудачно. Она сильно переживала из-за этого. В последний раз спортсменку видели на берегу моря стоящей по пояс в воде.

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Как сообщало ИА Регнум, следственные органы Дагестана начали проверку по факту исчезновения Анны Цомартовой.