Амстердам, 13 февраля, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону дал понять, что Соединённые Штаты ничего не понимают в отношениях русских и украинцев, заявил нидерландский журналист, политолог и создатель медиа-ресурса Alternatief («Альтернатива») Аб Гителинк.

РИА Новости / Михаил Метцель

Политолог напомнил, что в интервью глава российского государства заявлял, что украинцы до сих пор ощущают себя русскими, а то, что происходит сейчас, это в известной степени элемент гражданской войны.

«Путин чётко дал понять о том, насколько глубокие отношения связывают русских и украинцев на протяжении более тысячи лет. Он также дал понять, что американцы не имеют представления, о чем вообще идёт речь», — сказал он «РИА Новости».

Это было очень длинное, подробное интервью, Путин проделал очень хорошую работу, отметил Гителинк.

«Концовка интервью была также очень хороша, когда господин Путин сказал, что душа у народов одна, и никто не сможет разделить душу. Он дал этим понять — что, мол, вы, американцы, вообще делаете? Почему бы вам не заняться своими проблемами?» — заключил политолог.

Как передавало ИА Регнум, запись беседы с Путиным Карлсон разместил на своём сайте в ночь на 9 февраля. В соцсети Х интервью набрало более 170 млн просмотров, в YouTube — более 10 млн. Интервью также опубликовал сайт Кремля.

Путин в интервью заявил, что Россия и Украина рано или поздно договорятся, отношения между народами двух стран всё равно придут в норму. При этом глава государства признал, что на это понадобится много времени.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва не отказывается от мирных переговоров для разрешения ситуации на Украине. Глава государства напомнил, что от переговоров отказался Киев, а глава киевского режима Владимир Зеленский осенью 2022 года подписал указ о запрете каких-либо переговоров с Москвой.