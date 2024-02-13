Тула, 13 февраля, 2024, 16:59 — ИА Регнум. В Туле начала свою работу подстанция 110 кВ «Красные ворота», которая обеспечит электроэнергией новый жилой микрорайон. Высокооавтоматизированный питающий центр ввели в работу губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

Пресс-служба ПАО «Россети» Гендиректор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин ввели в работу подстанцию 110 кВ «Красные ворота» в Туле

Мощность центра питания составляет 50 МВА. Энергообъект оснащен современным оборудованием российского производства и обеспечен интеллектуальными системами управления. Его работа может полностью контролироваться удаленно, то есть без присутствия персонала на площадке.

Подстанция обеспечит электроснабжение строящегося комплекса, где будут жить почти 20 тыс. человек. Также от нее будут запитаны объекты социальной инфраструктуры, включая два детских сада, две школы, торговый центр.

Новая подстанция — один из самых масштабных энергетических объектов, введенных в эксплуатацию в Тульской области за последние 13 лет. Кроме того, это первый объект, построенный в регионе в рамках инфраструктурного бюджетного кредита. Его общая стоимость превысила 1 млрд рублей.

Алексей Дюмин отметил, что в последние годы Тула активно развивается, строятся социальные объекты, появляются новые жилые микрорайоны. Прошлый год стал рекордным для региона по вводу жилья. «Новый питающий центр позволит создать хороший задел на будущее. Даст импульс развитию жилищного строительства, созданию объектов социальной инфраструктуры и новых производств», — добавил он.

Губернатор поблагодарил компанию «Россети» и ее руководство за большую системную работу, которая позволит обеспечивать стабильность энергоснабжения в Тульской области, и за помощь в развитии регионов России, включая новые территории.

«Тульская область динамично развивается, входит в число лидеров национального рейтинга качества жизни. Надежный сетевой комплекс — базовое условие для реализации всех намеченных планов», — подчеркнул Андрей Рюмин. По его словам, с 2020 года «Россети» инвестировали в регион почти 15 млрд рублей. Подстанция «Красные ворота» стала частью большой работы. «Также реализуем проекты, которые ориентированы на рост промышленности и сельского хозяйства, создание центров высокотехнологичной медицины и спортивных объектов. Уверен, все они принесут результат», — добавил Андрей Рюмин.