Москва, 13 февраля, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Российская дипмиссия получила от МИД Канады ноту с отказом выдать Москве 98-летнего украинского националиста Ярослава Гуньку (Хунку), в отношении которого в России возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил 13 февраля посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

Кадр из видео Ярослав Гунька

Ранее источник в российском МИД сообщил, что канадские власти отказали в экстрадиции Гуньке под предлогом отсутствия двустороннего договора о выдаче.

«Ноту получили», — сказал «РИА Новости» Степанов.

По его словам, нота содержит очевидную политически мотивированную отговорку. Однако Россия продолжит добиваться справедливости, поэтому сюжет с Гунькой «далёк от завершения».

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года Гуньку пригласили в канадский парламент по случаю визита в страну лидера киевского режима Владимира Зеленского. Гунька был представлен рукоплещущему залу как ветеран «борьбы против русских», после чего выяснилось, что он входил в состав дивизии СС «Галичина», комплектовавшейся из украинских националистов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал экстрадиции Гуньки. Он поручил проработать и направить соответствующий запрос в Оттаву. МВД России объявило 98-летнего украинского националиста в розыск.