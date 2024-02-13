Санкт-Петербург, 13 февраля, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» отдал полузащитника Ду Кейроса в аренду в бразильский «Гремио». Об этом сообщила пресс-служба «сине-бело-голубых».

Maksim Konstantinov / Global Look Press

Отмечается, что «Зенит» и «Гремио» достигли соглашения о переходе центрального полузащитника в команду из Порту-Алегри на правах аренды с правом выкупа до конца 2024 года.

Ду Кейрос играл за главную команду «Коринтианса» с августа 2021 года и провёл 99 матчей, записав на свой счёт три гола и четыре результативные передачи.

В июне 2023 года Ду Кейрос присоединился к «Зениту» и с тех пор сыграл за команду 16 матчей, отметившись одним забитым мячом. В составе клуба он выиграл Суперкубок России.

Как передавало ИА Регнум, 6 февраля «Зенит» в рамках второго зимнего сбора команды в Катаре сыграл вничью с армянским «Ноа» со счётом 0:0. До этого «Зенит» одержал победу над самаркандским «Динамо» в товарищеском матче, встреча прошла в Абу-Даби и завершилась со счётом 5:1.