Одесса, Украина, 13 февраля, 2024, 16:37 — ИА Регнум. В Одессе прогремели взрывы, работают средства противовоздушной обороны (ПВО), сообщило 13 февраля украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM

Как отмечается в публикации, о взрывах сообщили местные паблики. Другие подробности не приводятся.

В Минобороны России данную информацию пока не комментировали.

Как передавало ИА Регнум, украинские СМИ ранее писали о серии взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги в ночь с 12 на 13 февраля в Днепропетровске. Поступала информация о перебоях в городе с электроснабжением.

Позднее стало известно, что на Украине в ночь на 13 февраля была остановлена выработка энергии на тепловой электростанции в Днепропетровске. Энергетики заявили, что оборудование ТЭС получило серьёзные повреждения в результате атаки.

Кроме того, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев информировал 12 февраля, что Вооружённые силы России ударами по Николаеву поразили два порта, Черноморский судостроительный завод, а также нефтебазу и военное предприятие «Зоря-Машпроект».

10 февраля официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков доложил, что российские войска нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины с 4 по 10 февраля. ВС России атаковали места расположения подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наёмников. Также удары были нанесены по украинским заводам, производившим и ремонтировавшим самолёты, беспилотники и морские дроны.