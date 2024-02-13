Новоуральск, Свердловская область, 13 февраля, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Одна из учениц коррекционной школы № 1 в Новоуральске (Свердловская область) раскрыла подробности конфликта на уроке, в ходе которого учитель истории ударил девочку-инвалида.

Кадр из видео

В беседе с ИА Регнум школьница призналась, что конфликт на самом деле начался между ней и её соседкой. Девочки поссорились и начали драку, учитель долго пытался их разнять, однако в ответ получил лишь оскорбления.

«Владимир Владиленович начал нас разнимать, на что Катя (имя изменено. — Ред.) сказала «Пошёл (ты), дурак!». Он взял у неё дневник, чтобы написать замечание. Она устроила истерику и начала кричать «Вы вообще кто такой?». Пнула на него парту, он парту поставил на место. Она опять пнула, учитель снова поправил парту. Он не выдержал и ударил её. А она почему-то на меня снова с кулаками накинулась», — рассказала Маша (имя изменено).

По ёё словам, учитель призвал к спокойствию и посоветовал ей не обращать внимания на агрессию соседки, но конфликт никак не удавалось пресечь.

«Владимир Владиленович оч хороший учитель. Всегда старается нас заинтересовать. Вот на том уроке, где мы дрались, он включал фильм про Ледовое побоище. Интересный. Жаль, что его уволили», — добавила девочка.

Директор школы подтвердила ИА Регнум, что учителя уволили после проверки по факту случившегося. Действия педагога назвали неприемлемыми. Ранее вСети появилось видео, на котором запечатлено, как учитель бьёт девочку по плечу.

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Кроме того, как стало известно, случившимся заинтересовались следственные органы. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования происшествия. Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ «Побои».