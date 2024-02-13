Москва, 13 февраля, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Новый главком ВСУ Александр Сырский выступит перед министрами обороны стран НАТО на их плановой встрече в Брюсселе 15 февраля, сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

President Of Ukraine Александр Сырский и Владимир Зеленский

«Мы ожидаем, что новый командующий Сырский проинформирует министров обороны союзников (стран НАТО) о положении ВСУ и ситуации на поле боя», — сказал собеседник агентства.

Выступление ожидается в формате видеоконференции, добавил источник.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 8 февраля объявил, что Валерий Залужный более не является главкомом ВСУ. Его преемником стал бывший командующий сухопутными войсками Александр Сырский. Ведущие западные СМИ называют Сырского человеком с неоднозначной репутацией, его рассматривают как близкого сторонника Зеленского.

Украинские бойцы рассказали, что из-за пренебрежения к жизням военных Сырский получил прозвища Мясник и Генерал 200. По их словам, Сырский командовал обороной Артёмовска, где его решения привели к тяжёлым потерям.

Глава ДНР Денис Пушилин предположил, что после назначения главкомом Сырский организует очередные «мясорубки» в зоне СВО.