Горловка, ДНР, 13 февраля, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Бойцы, участвующие в проведении специальной военной операции, записали обращение к певцу Филиппу Киркорову, отметив, что тот своим визитом в больницу Горловки пытается «замолить грехи». Обращение опубликовано в социальных сетях.

Софья Сандурская / ТАСС

Чтобы восстановить свой авторитет после участия в скандальных акциях, деятелям шоу-бизнеса следовало бы не приезжать с концертами, а вступить в ряды защитников Родины, отправившись в зону СВО в качестве бойцов, сказано также в обращении.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Киркоров 13 февраля приехал в Горловку (ДНР) и посетил городскую больницу № 2. Он привёз подарки раненым и выступил с небольшим концертом и речью перед пациентами и сотрудниками больницы.

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«Уезжать я никуда не собираюсь, я живу здесь и буду жить. У меня здесь дом, дети. И мне очень важно ощущение тыла, которое даете мне вы, все здесь собравшиеся. И уверенность, что у нас всё будет хорошо», — сказал Киркоров.

После участия Киркорова в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой его начали убирать из телевизионных программ. Изображение певца исчезло с официального постера фильма «Иван Васильевич меняет всё», телеканал ТНТ переснял сцены с его участием, кроме того, выступление артиста вырезали из «Рождественского вечера с Григорием Лепсом» на Первом канале, а также из эпизода сериала «Сваты».

Скандальная вечеринка состоялась в московском клубе «Мутабор» 20 декабря. Звёзды шоу-бизнеса прибыли в откровенных нарядах, что вызвало негативную реакцию общества. Гостями встречи были Киркоров, Лолита, Ксения Собчак, Дима Билан и многие другие. Позднее они извинились за участие в мероприятии, однако, несмотря на это, кадры с их участием вырезали из новогодних телепрограмм. Киркоров заявлял, что заглянул на мероприятие только на пять минут и покинул его сразу, когда понял, что там происходит.