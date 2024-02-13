Москва, 13 февраля, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Савёловский районный суд Москвы приговорил гражданина США Дэвида Барнса к 21 году лишения свободы в колонии строго режима за совершение преступлений против половой неприкосновенности своих малолетних сыновей. Об этом говорится в Telegram-канале Следственного комитета Москвы.

Кадр из видео Дэвид Барнс

«Собранные Савёловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 66-летнего гражданина США. Он признан виновным в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста)», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, американец совершал действия сексуального характера в отношении детей, когда они проживали с ним в Соединённых Штатах с 2014 по 2018 год.

Как писали СМИ, Барнса задержали в конце 2021 года в России после приезда к уехавшей от него бывшей жене. Отмечалось, что бывшая супруга сама написала заявление на него в полицию.

«В ходе следствия следователями столичного СК проведён большой объём следственных действий, проведены сложные судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрические, что позволило собрать достаточную доказательственную базу по уголовному делу. Вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемый не признал», — пояснили в столичном СК.

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Как передавало ИА Регнум, в конце декабря в Санкт-Петербурге задержали иностранца за надругательство над двумя школьницами. Тогда отмечалось, что двух четвероклассниц мужчина подкараулил в арке одного из домов в центре города, когда они шли в школу. Педофилом оказался гражданин Узбекистана, его задержали 23 декабря.

До этого в Москве задержали мужчину, который присылал свои интимные фото и видео 11-летней девочке, однокласснице его дочери. Мужчина стал оказывать девочке знаки внимания, переписываясь с ней в одном из мессенджеров.

Вместе с тем в Томске нелегальный мигрант из Узбекистана и его соотечественник-студент принудили к сексу 15-летнюю школьницу. Перед этим они затащили девушку в автосервис. В отношении обоих мужчин возбудили уголовные дела за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.