Умерла героиня известного мема «А я думала — сова»
Москва, 13 февраля, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Умерла Суфия Хайдаровна — героиня известного мема «А я думала — сова», сообщает 13 февраля RT.
Кадр из видео
Суфия Хайдаровна
Отмечается, что женщина скончалась 6 февраля в больнице от рака печени.
В 2013 году режиссёр Байбулат Батуллин записывал видео в казанском парке Эрмитаж, в какой-то момент его окликнула проходившая мимо женщина и спросила, что он держит в руках. Ответив, что это камера, женщина расстроенно посетовала на то, что это оказалась не сова.
Позже Батуллин снял с ней подкаст и пригласил для эпизодической роли в фильме «Бери да помни».