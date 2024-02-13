Москва, 13 февраля, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Умерла Суфия Хайдаровна — героиня известного мема «А я думала — сова», сообщает 13 февраля RT.

Кадр из видео Суфия Хайдаровна

Отмечается, что женщина скончалась 6 февраля в больнице от рака печени.

В 2013 году режиссёр Байбулат Батуллин записывал видео в казанском парке Эрмитаж, в какой-то момент его окликнула проходившая мимо женщина и спросила, что он держит в руках. Ответив, что это камера, женщина расстроенно посетовала на то, что это оказалась не сова.

Позже Батуллин снял с ней подкаст и пригласил для эпизодической роли в фильме «Бери да помни».