Владикавказ, 13 февраля, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Житель Владикавказа скончался после того, как выпил воду в бутылке «Джермук», в которой оказался уксус, сообщил 13 февраля глава республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло в своём Telegram-канале.

(сс) SandroGirl

«К сожалению, мужчина, получивший накануне ожог пищевода жидкостью, которая находилась в бутылке из-под минеральной воды, скончался в больнице», — написал он.

По данным местных СМИ, 65-летний мужчина приобрёл рядом с ЦУМом минеральную воду популярной марки. Придя домой, пенсионер открыл при родственниках бутылку и сделал пару глотков, в результате чего получил сильнейший ожог пищевода: в бутылке вместо воды оказалась уксусная эссенция.

Пострадавшего госпитализировали сначала в Республиканскую клиническую больницу скорой помощи, а затем бортом санавиации доставили в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в Москве.

Как уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора, реализация отдельных партий воды торговой марки «Джермук» была приостановлена для проверки на безопасность. Приостановка продажи коснётся расфасованных в стеклянную тару объёмом 0,5 л и ввезённых на территорию РФ в период с 28 декабря 2023 года по 12 февраля 2024 года с датой производства от 28 декабря 2023 года.

Как передавало ИА Регнум, летом 2023 года стало известно о массовом отравлении суррогатным алкоголем: жители Самарской, Ульяновской и нескольких других областей отравились напитком «Мистер Сидр». Выяснилось, что его изготовили из жидкости, украденной со склада МВД. Это стало основанием для увольнения заместителя начальника местного управления ведомства Юрия Сафронова.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что суррогатным сидром в нескольких регионах России отравились 106 человек, из них 36 человек, в том числе один ребёнок, скончались. Позднее цифра возросла — председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что количество погибших от отравления «Мистером Сидром» достигло 46 человек. Он добавил, что в одно производство соединили 28 уголовных дел об отравлении.

Специалисты Роспотребнадзора изъяли более 70 тыс. литров «Мистера Сидра» в Астраханской, Курганской, Владимирской, Рязанской, Волгоградской областях, а также в Удмуртии, Крыму, Мордовии и других регионах. Позднее в Курганской области зафиксировали первый случай гибели от «Мистера Сидра». В Пензе 17-летняя девушка умерла после выпитого «Мохито» от производителя «Мистера Сидра».

24 июля президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафа до 300 тыс. рублей за нарушения при производстве пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.