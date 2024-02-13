Москва, 13 февраля, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью героя СССР, генерал-полковника Валерия Востротина, сообщила 13 февраля пресс-служба ведомства.

«С глубокой скорбью узнал о кончине Героя Советского Союза генерал-полковника Востротина Валерия Александровича. На протяжении всех лет военной службы и далее на ответственных постах в органах государственной власти Валерий Александрович проявил себя настоящим профессионалом и патриотом Родины», — цитирует пресс-служба Минобороны телеграмму соболезнования, направленную Сергеем Шойгу.

Министр обороны напомнил, что долгое время работал вместе с Востротиным в МЧС, и отметил, что тот отличался принципиальностью, порядочностью и надежностью и что их связывали дружеские отношения.

Богатый жизненный опыт Востротина, ответственность за судьбу страны, внимательное отношение к людям снискали ему глубокое уважение среди коллег и подчинённых, написал Шойгу. Востротин внёс значительный вклад в развитие ветеранского движения и лично способствовал решению многих важных социальных вопросов военнослужащих и членов их семей, добавил министр обороны.

Как сообщалось ранее, Востротин, который командовал 9-й парашютно-десантной ротой 345-го гвардейского полка в Афганистане, скончался 13 февраля на 72-м году жизни.

Востротин родился в 1952 году в Челябинской области в семье рабочего. Окончил Свердловское суворовское военное училище, Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, Военную академию им. Фрунзе и Академию Генерального штаба ВС РФ.

С декабря 1979 года он был участником боевых действий в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане, занимал пост командира роты, принимал участие в штурме дворца Таджи-Бек (дворца Амина) в Кабуле, позднее стал командиром полка.

С 1989 по 1992 год Востротин командовал 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизией, а с 1994 год по 2003 год занимал пост заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Востротин награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Мужества, двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени. В 1988 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза.