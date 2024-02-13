Москва, 13 февраля, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Торги на фондовом рынке Московской биржи 13 февраля приостановлены с 13:58 мск, сказано в сообщении Мосбиржи.

Sergey Petrov/Global Look Press

Причины приостановки торгов не указываются. Пресс-служба Мосбиржи сообщила, что дополнительно уведомит о продолжительности приостановки.

Днём ранее, 12 февраля, Мосбиржа предупреждала, что 13 и 14 февраля на тестовом контуре Т1 фондового и валютного рынков будут проводиться технические работы по обновлению торговой системы. В связи с этим возможна временная потеря доступа к тестовым системам и отключение сервисов WebAPI, отмечалось в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 13 сентября Московская биржа приостановила торги на срочном рынке во время утренней сессии. Торги были остановлены из-за нештатной работы торгово-клиринговой системы данного рынка.

Ошибка в работе торгово-клиринговой системы не отразится на деятельности площадки и рынка в целом, сообщила пресс-служба Мосбиржи. В релизе отмечалось, что биржа рассматривает совокупный размер потенциального убытка как незначительный и готова рассмотреть запросы участников торгов в отношении понесённых ими убытков в приоритетном порядке.