Тверь, 13 февраля, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Итоги реализации адресной инвестиционной программы (АИП) в 2023 году рассмотрело сегодня, 13 февраля, правительство Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

Как отметил глава региона, в Тверской области Адресная инвестиционная программа является основным инструментом выполнения задачи развития транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, поставленной Владимиром Путиным. «В прошедшем году программой было охвачено 106 объектов в 23 муниципалитетах — это на 60% выше показателей 2022 года. Обновление инфраструктуры, газификация и другие мероприятия направлены на решение демографических задач, создание новых рабочих мест для жителей», — подчеркнул Игорь Руденя.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, с2016 года масштабируются объемы региональной АИП и значение этой программы в строительстве новых учреждений, дорог, коммунальной и газовой инфраструктуры. Если в 2016 году финансирование АИП составляло 0,5 млрд рублей, то в 2023-м — 13,4 млрд рублей, а доля объектов программы в общем объеме строительных работ в Верхневолжье выросла с 26,1% до 49,3%.

В 2023 году в рамках реализации Адресной инвестиционной программы введены в эксплуатацию учреждения здравоохранения: две детские поликлиники в Кимрах и поликлиника в Старице. Продолжается строительство детской областной клинической больницы, детских поликлиник в Твери и Торжке, Бежецкой центральной районной больницы, амбулатории в поселке Новозавидовский Конаковского округа.

В сфере образования введен детский сад в Вышнем Волочке на 160 мест. Готовятся к открытию две школы в Твери на 1224 места каждая. Строятся еще три школы — в деревне Вахонино, селе Дмитрова Гора Конаковского округа и в Максатихе, а также спортивные залы в школе №3 в Нелидово и в Хотиловской школе Бологовского округа.

Начала работу гребная база на Тверце в городе Твери. Введены объекты дорожного, коммунального и газового хозяйства: подъезд к деревне Шоша в Конаковском округе, дорога к заводу «Орион», газовые сети в Оленино, Нелидово и других муниципалитетах, новые котельные в Твери и Торжокском районе. Завершено строительство нескольких межпоселковых газопроводов, которые готовятся к вводу в эксплуатацию. Предусмотрен ввод автоматизированных котельных в поселках Жарковский, Максатиха, городах Вышний Волочек, Красный Холм и прочих объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Продолжается строительство Западного моста и путепровода в створе ул. Фрунзе в Твери, транспортной хорды, которая соединит между собой федеральные трассы М-9, М-10 и М-11, подъезда к промзоне «Боровлево-2» и другим инвестиционным площадкам региона. В 2024 году планируются запуск речного порта в Конаковском округе, открытие реконструированного Оленинского краеведческого музея.

Игорь Руденя подчеркнул, что своевременноезавершение проектов — ответственность всех профильных исполнительных органов, глав муниципалитетов Тверской области.