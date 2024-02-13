Москва, 13 февраля, 2024, 14:53 — ИА Регнум. В руки российских военных на запорожском направлении попали редкие виды беспилотных летательных аппаратов ВСУ и навесное оборудование для них. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на специалиста подразделения по борьбе с дронами.

Иван Шилов ИА Регнум

«В наше распоряжение попали несколько образцов БПЛА противника. Некоторые из них можно назвать редкими экземплярами, это так называемые дроны-камикадзе», — приводит агентство его слова.

Он отметил, что специалистам также передали приспособление для сброса снарядов, оборудованное четырьмя слотами, благодаря чему беспилотник становится многоразовым и может нести сразу четыре снаряда.

По информации агентства, образцы БПЛА с новым навесным оборудованием передали бойцы 1430-го гвардейского мотострелкового полка. Сейчас специалисты изучают тактико-технические характеристики дронов, чтобы эффективнее противодействовать им.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны РФ 2 января сообщило, что российские подразделения, ведущие бои на купянском направлении, начали применять новейший комплекс РЭБ, позволяющей обеспечить всестороннюю защиту от любых вражеских дронов. Новое оборудование позволяет засечь БПЛА на расстоянии два-три километра. Комплекс получился компактным и мобильным, на его разворачивание нужно несколько минут.

Американское издание Business Insider 20 января сообщило, что в российских войсках значительно вырос уровень эффективности борьбы с беспилотниками. По этой причине украинская сторона уже не может эффективно применять гражданские дроны, модифицированные под военные нужды.