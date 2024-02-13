Провинция Онтарио, Канада, 13 февраля, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Школьник из канадской провинции Онтарио сумел воссоздать «луч смерти», по легенде, изобретённый древнегреческим учёным Архимедом, сообщил 13 февраля портал FL Science.

12-летний Бренден Сенер попытался воссоздать «зеркала Архимеда». Согласно легенде, при обороне Сиракуз в 213 году до нашей эры при помощи зеркал, размещённых вдоль бухты, Архимед сфокусировал солнечные лучи на кораблях противника и поджёг их.

Подросток с помощью настольных ламп и зеркал создал уменьшенную версию легендарного устройства. По его данным, при использовании лампы мощностью в 100 ватт и четырех зеркал изменение температуры составляло четыре градуса для трёх зеркал и ещё 10 градусов — для четвёртого зеркала.

Подросток пришел к выводу, что подобное оружие могло быть создано и использовано в бою. За своё исследование он получил золотую медаль научной ярмарки Мэтьюз-Холла, золотую медаль Ярмарки науки и техники в долине Темзы по физическим наукам, а также премию Лондонской публичной библиотеки.

Как сообщало ИА Регнум ранее, с началом 2023-2024 учебного года в России открылся целый ряд новых детских центров дополнительного образования, в частности, 317 детских технопарков «Кванториум», 198 центров цифрового образования «IT-куб» и 30 центров научного образования детей «Дом научной коллаборации».

В общей сложности в таких центрах создано более миллиона новых учебных мест. Новым форматом дополнительного образования для детей от 10 до 18 лет стали технопарки «Кванториум», где доступно до 14 направлений обучения, среди которых — современные лазерные технологии, нейротехнологии и искусственный интеллект, беспилотная авиация, программирование и 3D-моделирование.