Москва, 13 февраля, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и «Российским автомобильным дорогам» («Автодор») проанализировать к 15 марта тарифы на платной трассе М-12 «Восток». Текст поручения опубликован на сайте Кремля.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Правительству Российской Федерации при участии Государственной компании «Автодор» проанализировать тарифы на проезд по автомобильной дороге М-12 «Восток» на маршруте от г. Москвы до г. Казани и представить предложения по определению оптимальных тарифов с учетом ее востребованности жителями соответствующих субъектов Российской Федерации и коммерческими организациями», — говорится в тексте.

Ответственными за выполнение поручения указаны премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко.

Срок выполнения — 15 марта 2024 г.

Как передавало ИА Регнум, в ходе прямой линии 14 декабря житель Москвы рассказал Путину о проблемной оплате проезда по дороге М-12. По словам мужчины, примерная стоимость проезда достигнет 6 тыс. рублей, на что глава государства ответил, что цифра должна быть меньше, и пообещал проверить данные. В тот же день в «Автодоре» сообщили, что стоимость проезда по маршруту Москва — Казань составляет 4481 рубль, тарифы на проезд по уже открытым участкам остались прежними.

21 декабря Путин в режиме видеоконференции открыл движение по трассе М-12 «Восток». Президент тогда выразил надежду на то, что когда-нибудь сможет проехать по этой дороге, и подчеркнул, что развитие инфраструктуры является важнейшим приоритетом. По его словам, и строители, и региональные власти настроены на дальнейшее продолжение работы.

Трасса М-12 «Восток» — один из самых масштабных российских инфраструктурных проектов, который строился по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». На трассе возведено более 300 сооружений, среди которых мосты, развязки и переходы для животных. Благодаря строительству автомагистрали повысится доступность регионов России и снизится количество ДТП.

В сентябре 2023 года на 10 месяцев раньше срока был открыт участок трассы М-12 протяжённостью 415 км от Москвы до Арзамаса.