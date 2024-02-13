Москва, 13 февраля, 2024, 14:58 — ИА Регнум. На Западе угрозы в адрес журналистов, их преследование и даже убийства стали нормой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 13 февраля.

МИД России

«Нормой для Запада стали угрозы в адрес журналистов, их преследование по политически мотивированным обвинениям, лишение свободы и даже убийства», — сказала Захарова в связи со Всемирным днём радио.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что подобные действия не только окончательно разрушают миф о «непогрешимости западной модели неолиберальной демократии», но и фактически направлены против интересов граждан этих стран, затрудняя тем самым им доступ к получению объективной информации о происходящем в мире.

Как отметила дипломат, такое отношение к журналистам не способно остановить «неудобную правду». В пример Захарова привела растущие показатели аудиторий российских радиовещателей в странах Запада, где их вещание находится под запретом.

Как передавало ИА Регнум, 12 января стало известно, что гражданин Чили и США журналист Гонсало Лира (полное имя Гонсало Анхель Кинтилио Лира Лопес), известный критикой правительства главы киевского режима Владимира Зеленского и президента США Джозефа Байдена, погиб в украинской тюрьме.

По словам американского журналиста Такера Карлсона, отец Лиры ещё несколько недель назад в разговоре с ним выражал опасения, что его сына могут убить в украинской тюрьме. Карлсон отметил, что, несмотря на то, что Лира является гражданином США, американские власти явно поддерживали удержание и пытки журналиста в украинской тюрьме.

В ответ на обращение Маска в Службе безопасности Украины (СБУ) указали, что задержали «блогера с двойным гражданством» в мае 2023 года в Харьковской области за якобы одобрение действий российских войск на Украине.

В России после задержания журналиста Лиры в мае 2023 года Захарова обратилась с призывом к мировому журналистскому сообществу выступить с требованием о его освобождении.

Более того, в прошлом году в ходе выступления на конференции по борьбе с дезинформацией верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что запрет в Евросоюзе ряда российских СМИ является мерой по защите свободы слова.

По его мнению, в Евросоюзе не нападают на свободу слова, запрещая российские СМИ, а напротив — защищают её. Он также отметил, что в целях защиты свободы слова всё же делается недостаточно.