Москва, 13 февраля, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил к 15 мая создать в Белгородской области особую экономическую зону, включающую в себя город Шебекино, сообщила 13 февраля пресс-служба Кремля.

ТАСС/Александр Рюмин

«Правительству Российской Федерации совместно с правительством Белгородской области обеспечить создание на территории Белгородской области особой экономической зоны, включающей в себя г. Шебекино», — говорится в тексте поручения, опубликованном на сайте Кремля.

Уточняется, что президент утвердил перечень поручений по итогам совмещённых прямой линии и пресс-конференции, которые прошли 14 декабря 2023 года. Перечень состоит из пяти пунктов, некоторые из которых содержат и отдельные подпункты.

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции поручил создать особую экономическую зону в Шебекино Белгородской области. Президент отметил, что это поможет сохранить там рабочие места и обеспечить в ближайшем будущем восстановление экономики.

Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнял, что шебекинские предприятия понесли большой урон во время обстрелов ВСУ, поэтому для области очень важны поддержка президента РФ и внедрение новых форм экономической поддержки региона.