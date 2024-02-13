Хельсинки, 13 февраля, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Суд Финляндии 13 февраля признал гражданина России Яна Петровского (Войслава Тордена) виновным в нарушении запрета на въезд в Шенгенскую зону и приговорил к 40 дням тюремного заключения.

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«Суд Кюмменлааксо признал Войслава Тордена виновным в умышленном нарушении запрета на въезд в страны Шенгена, его приговорили к реальному наказанию — 40 дням тюремного заключения. Защита полностью не согласна ни с обвинительным приговором, ни с наказанием и уже заявила о том, что решение будет обжаловать в областном суде», — сказала ТАСС адвокат Петровского Наталия Мальгина.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года Петровского при попытке вылететь в Ниццу задержала финская пограничная служба. Его подозревают в нарушении норм миграционного законодательства Финляндии.

Ранее с ходатайством о задержании Петровского обращались киевские власти. Украина обвинила его в совершении преступлений в ходе конфликта в Донбассе в 2014–2015 годах, где он был одним из руководителей диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич».

Петровский запросил убежища в Финляндии. В декабре 2023 года он был освобождён, но его вновь задержали пограничники. При этом Верховный суд Финляндии постановил не выдавать его Украине, а также отметил, что оснований для дальнейшего содержания Петровского под стражей нет.

18 декабря суд вновь заключил Петровского под стражу по подозрению в совершении военного преступления на Украине. Его отправили в тюрьму города Вантаа.