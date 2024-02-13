Москва, 13 февраля, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Россиянина Андрея Бурима, известного под псевдонимом Mellstroy, объявили в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД РФ.

Соцсети

«Бурим Андрей Александрович. Разыскивается по статье УК», — говорится в тексте базы.

При этом там не указывается, по какой именно статье правоохранители разыскивают блогера.

По информации из социальных сетей, Андрей Бурим сейчас проживает за пределами России.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2020 года против блогера Mellstroy возбудили уголовное дело после того, как он в прямом эфире в Сети несколько раз ударил 21-летнюю модель головой о стол. В МВД уточнили, что потерпевшая сама подала заявление в полицию о нанесении ей телесных повреждений 19 октября. По результатам медосвидетельствования у девушки зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясения головного мозга и ушибы. Подозреваемого задержали. В его отношении возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои» и оставили под подписку о невыезде.