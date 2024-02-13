Мадрид, 13 февраля, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сомневается в переходе в мадридский «Реал». Об этом 13 февраля сообщает Cadena Ser.

Panoramic/Global Look Press Килиан Мбаппе

По информации издания, Мбаппе был приятно удивлён, когда 600 болельщиков парижского клуба пришли на тренировку команды и попросили игрока не покидать клуб.

Также отмечается, что 25-летний форвард заинтересован в том, чтобы проявить себя, выступая на новом домашнем стадионе «ПСЖ».

Кроме того, мать футболиста Файза Ламари, являющаяся его агентом, по-прежнему продолжает уговаривать Мбаппе остаться в «ПСЖ», где ему предлагают более выгодные условия.

Как ранее передавало ИА Регнум, Мбаппе перед подписанием контракта с «Реалом» попросил руководство клуба разрешить ему сыграть за сборную Франции на Олимпиаде-2024 в Париже.

Ранее сообщалось, что Мбаппе намерен летом 2024 года на правах свободного агента перейти в «Реал», контракт с «Пари Сен-Жермен» он продлевать не собирается. Предполагается, что нападающий будет зарабатывать 30 млн евро в год.

Мбаппе перешёл в ПСЖ в 2017 году. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. В составе французской команды он за шесть сезонов пять раз выиграл чемпионат Франции и трижды — Кубок страны. Кроме того, Мбаппе — чемпион мира 2018 года и вице-чемпион мира 2022 года в составе сборной Франции.