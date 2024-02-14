Москва, 14 февраля, 2024, 17:38 — ИА Регнум. После назначения полковника Вадима Сухаревского — человека, который, как считается, сделал первый выстрел в Донбассе в 2014 году, — на должность заместителя главнокомандующего ВСУ можно предполагать увеличение активности на фронте БПЛА противника. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 13 февраля высказал эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин.

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Полковник Вадим Сухаревский, который в 2014 году сделал «первый выстрел» в Донбассе, назначен главой киевского режима Владимиром Зеленским заместителем главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. На новой должности Сухаревский будет отвечать за беспилотники и развитие применения дронов в киевской армии.

«Полагаю, речь здесь идёт о централизации управления и выделении сил беспилотных аппаратов в отдельный род войск. С организационно-управленческой точки зрения это означает повышение их эффективности», — отметил он.

Можно сделать вывод, военно-политическое руководство противника полагает, что количество людей и техники перешло в качество, накоплен богатый опыт и возникла необходимость в централизации для повышения общей эффективности, отметил эксперт.

Он добавил, что таким образом замыкаются вопросы обучения войск, их комплектования и боевого планирования.

«При этом, полагаю, это не означает, что воевать они будут самостоятельно. Данный род войск, скорее всего, будет осуществлять как самостоятельные действия, так и обеспечивать специалистами другие рода войск», — уточнил Костикин.

Можно предполагать увеличение активности БПЛА, что сейчас и происходит, отметил эксперт. Он добавил, что у ВСУ в настоящее время просматриваются перспективы на продолжение массовой гибели их личного состава.

«И управляют ВСУ не украинцы. Продолжится политика мясного штурма до того момента как их фронт посыплется как домино», — уточнил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, Сухаревский «вошел в историю» 13 апреля 2014 года, когда его рота дислоцировалась в районе Славянска. В то время ополченцы, выступавшие против людей, захвативших власть в Киеве, взяли под свой контроль отделение милиции.

Несмотря на приказ командира бригады не открывать огня, Сухаревский приказал открыть огонь по позициям бойцов ополчения Донбасса. Позже он заявил, что данное решение он принял сам.

Бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины» Георгий Тука сообщил, что главком ВСУ Александр Сырский может пойти на крайне опасные для состояния украинской армии операции, чтобы выслужиться перед Зеленским. В частности, на медийные победы. Экс-чиновник заявил, что опасается именно того, что в угоду Зеленскому Сырский может решиться на какие-то «спецоперации на фронте».

Тука полагает, что при отсутствии живой силы, нехватке техники и боеприпасов медийные операции Сырского столкнутся с «крайне негативными последствиями».

Сам Сырский объявил, что Украина уходит в глубокую оборону.