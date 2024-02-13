Москва, 13 февраля, 2024, 16:53 — ИА Регнум. 20 лет исполнилось с начала реализации Ванкорского проекта по освоению перспективных нефтегазоконденсатных месторождений Восточной Сибири.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Ванкорскому проекту исполнилось 20 лет

Крупнейший в стране нефтедобывающий комплекс был создан с нуля вдали от крупных логистических маршрутов и инфраструктуры. В 2009 году на проекте началась промышленная добыча нефти. Более 95% оборудования и технологий, внедренных на Ванкорском проекте — российского производства. Благодаря применяемым инновационным технологиям, коэффициент извлечения нефти на Ванкоре — один из самых высоких в России.

Сегодня Ванкорский кластер стал частью флагмана компании «Роснефть» — «Восток Ойл», куда входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в Ямало-Ненецком автономном округе. На проекте продолжается активное строительство инфраструктурных объектов, в частности магистрального нефтепровод Ванкор — Пайяха — «Бухта Север» протяженностью 770 км. В Енисейском заливе возводится крупнейший порт с нефтеналивным терминалом.

Объем перевалки нефти порта «Бухта Север» планируется довести до 30 млн тонн в год.