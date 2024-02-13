Москва, 13 февраля, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции на Украине в минувшие сутки улучшили положение по переднему краю на краснолиманском направлении, сообщили 13 февраля в Министерстве обороны.

Сергей Аверин/РИА Новости

«На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, а также отразили две атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Торское и Ямполовка Донецкой Народной Республики», — сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Потери противника на данном направлении за сутки составили до 310 бойцов, также ВСУ лишились нескольких десятков единиц техники, в том числе двух танков, восьми боевых бронированных машин и боевой машины РСЗО «Град».

Также 13 февраля в министерстве сообщили об отражении в минувшие сутки четырёх атак ВСУ на купянском направлении. Потери противника на этом направлении составили до 180 человек. Кроме того, ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции на донецком направлении, где было отражено пять атак ВСУ, а потери противника составили до 325 бойцов.

Также в минувшие сутки ВС РФ уничтожили склад боеприпасов одной из бригад территориальной обороны ВСУ, уничтожили на южнодонецком направлении до 250 военных противника, а силы ПВО в минувшие сутки сбили 63 беспилотника ВСУ и три снаряда РСЗО HIMARS.

Днём ранее, 12 февраля, в Минобороны сообщили, что потери противника на краснолиманском направлении за минувшие сутки составили до 290 военных. Кроме того, было уничтожено 13 единиц техники, в том числе четыре боевые бронированные машины. Российские войска улучшили положение по переднему краю на данном направлении.