Москва, 13 февраля, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки сбили 63 украинских беспилотника и три снаряда HIMARS, сообщил 13 февраля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Полегенько/ТАСС

По его словам, украинские БПЛА были сбиты в районах населённых пунктов Кременец, Александровка, Клещеевка, Межевое Донецкой Народной Республики, Любимовка, Дудчаны Херсонской области, Басань Запорожской области.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее представитель российского военного ведомства информировал, что средства ПВО ВС России уничтожили за сутки 33 украинских беспилотника в районах населённых пунктов Новая Каховка, Обрывка, Райское и Песчановка Херсонской области.

За прошедшую неделю, уточнял ранее Конашенков, Вооружённые силы России сбили два самолёта Воздушных сил Украины — МиГ-29 и Су-25. Кроме того, авиация и средства противовоздушной обороны за неделю сбили 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, Vampire, «Ураган» и «Ольха», а также 488 дронов.

9 февраля силы Военно-морского флота России пресекли атаку морских дронов украинской армии на российские транспортные гражданские суда в Чёрном море. Атаку отразили патрульные корабли и авиация ВМФ, которые выполняли задачи в этой акватории. Один морской дрон поразили из артиллерийской установки, остальные подавили средствами радиоэлектронной борьбы.