Москва, 13 февраля, 2024, 14:07 — ИА Регнум. ВС России уничтожили склад с боеприпасами 126-й бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом на брифинге 13 февраля проинформировал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сергей Аверин/РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожен склад с боеприпасами 126 бригады теробороны», — сообщили в оборонном ведомстве.

В министерстве добавили, что ВС России нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 114 районах.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Конашенков доложил, что Вооружённые силы России уничтожили за сутки на донецком направлении до 240 военных ВСУ, один танк и три гаубицы.

По его словам, на указанном направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили 13 атак штурмовых групп 42-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Богдановка, Георгиевка ДНР и Белогоровка ЛНР.

11 февраля Конашенков заявлял, что на донецком направлении в зоне спецоперации украинская армия потеряла до 325 военных убитыми и ранеными. Также российские военные уничтожили танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и гаубицу Д-30 Вооружённых сил Украины.

Кроме того, на этом направлении российские войска отразили 11 атак ВСУ. Также Вооружённые силы России нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах Нового, Красного, Клещеевки и Курдюмовки.

Вместе с тем в ведомстве сообщили, что российские войска нанесли удары по пункту управления одной из бригад и складу авиационных средств поражения украинской армии около Новогродовки.

Как рассказал Конашенков, авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских военных поразили пункт управления штурмовой бригады ВСУ у Новогродовки в ДНР, а также склад авиационных средств поражения и скопления личного состава с военной техникой в 119 районах.

Силы противовоздушной обороны сбили за сутки 30 украинских дронов около Орлянского в Харьковской области, Пролетарки, Песчановки, Новой Маячки, Дружбовки и Обрывки в Херсонской области, Кривошеевки в ЛНР, а также у Клещеевки, Каменки и Артёмовска в ДНР, добавил Конашенков.